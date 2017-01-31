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seda bakan cenazeden fotoğraf paylaşarak veda etti

SEDA BAKAN CENAZEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞARAK VEDA ETTİ

Fox TV ekranında yayınlanan 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisi final yaparken, oyuncular sosyal medya hesaplarından yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla veda ettiler.

Tarih : 31 Ocak 2017, 09:01
Puan Ver : Seda Bakan Cenazeden Fotoğraf Paylaşarak Veda Etti(7/10)5


 Dün akşam yayınlanan bölümünün ardından ekran macerasını sonlandıran Bana Sevmeyi Anlat dizisinin oyuncuları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle vedalaştı.



SEDA BAKAN CENAZEDEN FOTO PAYLAŞTI



Dolunay Soysert, dizi ekibiyle birlikte izlenen son bölümden sonra çekilmiş bir hatıra fotoğrafını paylaşırken, son dönemin sempatik ve güzel isimlerinden Seda Bakan ise dizide yer alan bir cenaze sahnesi sonrası çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.



"BYE BYE HAŞMET"



Dizide Mustafa Üstündağ'ın hayat verdiği Haşmet karakterinin cenaze sahnesi ardından Dolunay Soysert'le çekilmiş bir selfiesini paylaşan Bakan, bu karenin altına 'Bye Bye Haşmet' notunu düştü.



 



kaynak:haberler








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