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seda akgül'den tokat gibi sözler

SEDA AKGÜL'DEN TOKAT GİBİ SÖZLER

Kısmetse Olur programının 6 Nisan fragmanı program takipçilerini şaşırttı. Bugün yaşanacaklara dair önemli ipuçları veren yeni fragmana Seda Akgül'ün sözleri damga vurdu.

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:46
Puan Ver : Seda Akgül'den Tokat Gibi Sözler(7/10)6


Kısmetse Olur yayınlanan 6 Nisan fragmanıyla izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Kanal D ekranlarının herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen evlilik programı Kısmetse Olur yeni bölümüyle yarın ekranlarda olacak.



Her gün farklı bir gerilim ve farklı bir aşkın yaşandığı Kısmetse Olur'da yarın ilginç olaylar yaşanıyor. Seda Akgül yaşanan bir olayla ilgili yarışmacıları ciddi bir şekilde uyarıyor ve eve adım attırmayacağını belirtiyor








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