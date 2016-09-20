

Seda Akgül, aslında evliliğin birinci hatasında bitmesi gerektiğini söyledi.







Birinci hafta eşim eski sevgilisiyle buluştu, yemek yedi. O hanım da evli. Daha ben bir haftalık gelin, işteyim.



Akgül duruma ne tepki verdiğine, "Yemek yiyorduk, brokoline limon ister misin?" dedim. Sabaha kadar salonda oturdum hiçbir açıklama yapmadı. Organize buluşma. O gün bitmeliydi aslında.







"HAYATIMA GİREN EN ÇİRKİN KADINSIN"



Keşke daha düzgün ayrılsaydık bana, "zayıfla" diye baskı yapıyordu. Zayıfladıktan sonra, "hayatıma giren en çirkin kadınsın" dedi. "Benim 55 yaşındaki sevgilim sana 5 basar" dedi.