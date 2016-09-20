SEDA AKGÜL'DEN ŞOK İTİRAF!
Seda Akgül Renkli Sayfalar'a konuk oldu 4 ay süren evliliğiyle ilgili şoke eden açıklamalar yaptı.
Seda Akgül, aslında evliliğin birinci hatasında bitmesi gerektiğini söyledi.
Birinci hafta eşim eski sevgilisiyle buluştu, yemek yedi. O hanım da evli. Daha ben bir haftalık gelin, işteyim.
Akgül duruma ne tepki verdiğine, "Yemek yiyorduk, brokoline limon ister misin?" dedim. Sabaha kadar salonda oturdum hiçbir açıklama yapmadı. Organize buluşma. O gün bitmeliydi aslında.
"HAYATIMA GİREN EN ÇİRKİN KADINSIN"
Keşke daha düzgün ayrılsaydık bana, "zayıfla" diye baskı yapıyordu. Zayıfladıktan sonra, "hayatıma giren en çirkin kadınsın" dedi. "Benim 55 yaşındaki sevgilim sana 5 basar" dedi.
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