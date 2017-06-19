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seçkin piriler, kıvılcım'a böyle üzüldü

SEÇKİN PİRİLER, KIVILCIM'A BÖYLE ÜZÜLDÜ

'Duman' gurubunun solisti Kaan Tangöze ile ihanet sonucu boşanan model Seçkin Piriler önceki akşam Şebnem Ferah konserini izlemek için manken arkadaşı Eva Maya ile Harbiye Açıkhava Tiyatrosuna geldi.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:37
Puan Ver : Seçkin Piriler, Kıvılcım'a Böyle Üzüldü(8/10)9


Seçkin Piriler'e boşandığı eski eşi Kaan Tangöze ile aşk yaşayan Kıvılcım Ural başarı ile verdiği sınav sonrası İngiltere'nin saygın eğitim kurumlarından London College of Music'ten müzik öğretmenliği sertifikası almayı başaran Ural'ın sevincini kursağında bırakan ve gitmesine izin vermeyen Tangöze ile alakalı sorulan soru için Piriler dikkat çekici bir açıklamada bulundu.



Piriler, “Okudum izin vermemiş çok üzüldüm ama lütfen artık rica ediyorum bana artık o iksi ile alakalı hiç bir şey sormayın. Ben unuttum siz de unutun ne isimlerini ne de gazetelerde haberlerini görmek istemiyorum artık bu konu burada kapansın eğlenmeye Şebo'yu dinlemeye geldim onlarla keyfimi kaçıramam” dedi.



 



kaynak:sözcü








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