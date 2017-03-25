

Bir gazetecinin Piriler'in konuşması üzerine Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın ilişki durumunu sorması üzerine, “Benim öngörülerim iyidir, ben onların ilişkilerinin bittiğine inanıyorum, o birkaç kere zorla Kaan'ı sizin karşınıza çıkarır, size de haber verir, reklam yapmak için, ben Kaan'la on sene aynı yastığa baş koydum, çok iyi biliyorum onların ilişkisi bitti istediği kadar zorlasın” şeklinde cevap verdi.







kaynak:sözcü