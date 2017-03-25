SEÇKİN PİRİLER AÇIKLADI: KAAN VE KIVILCIM İLİŞKİSİ BİTTİ
Cihangir'de Kıvılcım Ural ile bir mekanda pişti olan eski manken Seçkin Piriler eski kocası ve sevgilisi hakkına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin Piriler'in konuşması üzerine Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın ilişki durumunu sorması üzerine, “Benim öngörülerim iyidir, ben onların ilişkilerinin bittiğine inanıyorum, o birkaç kere zorla Kaan'ı sizin karşınıza çıkarır, size de haber verir, reklam yapmak için, ben Kaan'la on sene aynı yastığa baş koydum, çok iyi biliyorum onların ilişkisi bitti istediği kadar zorlasın” şeklinde cevap verdi.
kaynak:sözcü
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