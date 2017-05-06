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seçimlere 1 gün kala fransa'da 'hack' skandalı!

SEÇİMLERE 1 GÜN KALA FRANSA'DA 'HACK' SKANDALI!

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ait mailler sızdı

Tarih : 06 Mayıs 2017, 09:54
Puan Ver : Seçimlere 1 Gün Kala Fransa'da 'hack' Skandalı!(8/10)6


Fransa cumhurbaşkanı adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un kampanyasının bilgisayar korsanlarının hedefi olduğu bildirildi.



Macron'un kampanya merkezinden yapılan açıklamada, "yoğun bir bilgisayar korsanlığı" saldırısının kampanyayı hedef aldığı kaydedildi.



Kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla karıştırılarak internette servis edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanlarının pazar günü yapılacak seçim öncesi Macron'a zarar vermek istediği vurgulandı.



Macron'un kampanya ekibine ait, içinde mali bilgilerin de bulunduğu on binlerce elektronik postanın çalındığı tahmin ediliyor.



Daha önce de güvenlik şirketi Trend Micro uzmanı Feke Hacquebord, Rusya istihbaratı için çalışan bilgisayar korsanlarının Macron'un kampanyasına saldırı düzenlediğini bildirmiş, olay Macron'un kampanya merkezi yetkililerince de doğrulanmıştı.



Macron, Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı Marine Le Pen'in önünde görünüyor.



 



kaynak:habertürk








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