

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu,"Türkiye'yi bu hale kim getirdi ? İktidardakiler. Nasıl getirdiler? 3 terör örgütüne destek vererek getirdiler. Çok net söylüyorum 3 terör örgütüne yardım ve yataklık yaparak getirdiler. Tek tek sayacağım. Seçimle gelen seçimle gider diye bir cümle kullandım, bu havuz medyası ve onların ekibi, blok halde vay efendim sen bunu nasıl söylersin, Şunu mu söyleme mi bekliyordunuz, seçimle gelen darbeyle gider bunu mu söyleme mi istiyordunuz. Onların kafası ters çalışıyor " ifadelerini kullandı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Yıldırım'ın 'Başkanlık gelmezse Türkiye bölünür' cümlesini hatırlatarak şunları söyledi: "Başbakan çıkmış bölünme tehdidinden söz ediyor. Başkanlık gelmezse Türkiye bölünür diyor. Seni oraya Türkiye'yi böl diye mi oturttuk biz. Sen nasıl bu lafı edersin. Söyledim cevap veremiyor. Bu lafı eden bir kişi başbakanlık koltuğunda oturamaz. Çünkü kimse bölücülerin taşeronluğuna soyunamaz. Bu lafı eden bölücülerin taşeronluğuna soyunmuş kişidir. Bu kadar açık bu kadar net söylüyorum. Başbakansan oturursun Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Kendi sorununu çözeceksin önce. Koıltuğuna sahip çıkacaksın, yetkilerine sahip çıkacaksın. Yetkilerini başkasına kullandırmayacaksın. Ben başbakanım son söz bana aittir diyeceksin. Yoksa olmaz, sen başbakanlık yapamazsın."











kaynak:hürriyet