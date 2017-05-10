SEÇİMİ KAYBEDEN LE PEN AİLESİNDE ÇATLAK
Fransa'da aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'nin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen'in yeğeni 27 yaşındaki Marion Marechal Le Pen siyaseti bıraktığını açıkladı.
LE Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan aynı zamanda Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in torunu olan Marion Marechal-Le Pen, kişisel bir seçim yaptığını ve politikayı bıraktığını bildirdi. Partinin Ulusal Meclis'teki iki milletvekilinden biri ve Fransa'nın en genç milletvekili olan Marion Marechal-Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalarak büyük bir başarı elde eden ve aşırı sağın oylarını babasının siyaset sahnesinde olduğu döneme göre neredeyse iki katına çıkaran Marine Le Pen'in mirasçısı olarak görülüyordu.
kaynak:hürriyet
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