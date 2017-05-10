

LE Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan aynı zamanda Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in torunu olan Marion Marechal-Le Pen, kişisel bir seçim yaptığını ve politikayı bıraktığını bildirdi. Partinin Ulusal Meclis'teki iki milletvekilinden biri ve Fransa'nın en genç milletvekili olan Marion Marechal-Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalarak büyük bir başarı elde eden ve aşırı sağın oylarını babasının siyaset sahnesinde olduğu döneme göre neredeyse iki katına çıkaran Marine Le Pen'in mirasçısı olarak görülüyordu.







kaynak:hürriyet