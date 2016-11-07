FBI Direktörü James Comey, Kongreye gönderdiği bilgilendirme mektubunda, Clinton'ın e-postalarıyla ilgili araştırmanın tamamlandığını belirterek incelenen yazılarda herhangi bir yeni suç unsurunun bulunmadığını bildirdi.



Clinton'ın e-postalarına ilişkin daha önce Temmuz ayında verdikleri kararı değiştirecek yeni bir bulgunun tespit edilmediğini ifade eden Comey, mektubunda, “Temmuz ayında açıkladığımız pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok." ifadesini kullandı.







Kongreye gönderilen bugünkü mektupla FBI, özel e-posta hesabını kullanmasıyla ilgili Clinton'a suçlamada bulunmayacağını duyurmuş oldu.







Hillary Clinton cephesi FBI'ın kararını memnuniyetle karşıladı. Clinton'ın seçim kampanyasında iletişim direktörlüğünü yürüten Jennifer Palmieri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu sorunun çözülmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.