O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

seçime bir gün kala clinton'a iyi haber

SEÇİME BİR GÜN KALA CLİNTON'A İYİ HABER

FBI Direktörü James Comey, Kongreye gönderdiği bilgilendirme mektubunda, Clinton'ın e-postalarıyla ilgili araştırmanın tamamlandığını belirterek incelenen yazılarda herhangi bir yeni suç unsurunun bulunmadığını bildirdi.

Tarih : 07 Kasım 2016, 09:24
Puan Ver : Seçime Bir Gün Kala Clinton'a İyi Haber(6/10)7


Clinton'ın e-postalarına ilişkin daha önce Temmuz ayında verdikleri kararı değiştirecek yeni bir bulgunun tespit edilmediğini ifade eden Comey, mektubunda, “Temmuz ayında açıkladığımız pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok." ifadesini kullandı.



Kongreye gönderilen bugünkü mektupla FBI, özel e-posta hesabını kullanmasıyla ilgili Clinton'a suçlamada bulunmayacağını duyurmuş oldu.



Hillary Clinton cephesi FBI'ın kararını memnuniyetle karşıladı. Clinton'ın seçim kampanyasında iletişim direktörlüğünü yürüten Jennifer Palmieri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu sorunun çözülmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.








Etiketler: Seçime  Bir  Gün  Kala  Clinton  A  İyi  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER