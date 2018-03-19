SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKAN PUTİN'İN İLK MESAJI SİLAHLANMA KONUSUNDA OLDU
Rusya'da yapılan seçimlerde oyların yüzde 76'sını alarak zaferle çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamalarla dünyaya mesajlar gönderdi.
"SİLAHLANMA PLANIMIZ YOK"
Ulusalararası ortaklarıyla yapıcı bir diyalog istediklerini söyleyen Vladimir Putin, silahlanma yarışına girmek gibi bir planları olmadığını söyledi.
Sorunları çözmek için yapabilecekleri her şeyi yapacaklarını belirten Rus lider, Rusya'nın savunma bütçesini düşüreceğini ancak ulusal çıkarlarını savunmaya devam edeceğini söyledi.
BÜTÇE YETERLİ
Birçok büyük savunma projesinin zaten tamamlandığını belirten Putin, düşürülen savunma bütçesinin yeni silah projelerinin tamamlanması için yeterli olacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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