SEÇİMDEN SONRA DOLARIN BAŞI DÖNDÜ
Dolar/TL beklentilerin hafif üzerinde gelen ABD özel sektör istihdam verileri ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın ABD'de faizlerin Aralık ayında artırılacağı beklentilerini güçlendiren açıklamaları ardından yükseldi. Seçim sonrası 2.75'i gören dolar bugün 2.87 sınırına kadar yaklaştı.
Dolar/TL beklentilerin hafif üzerinde gelen ABD özel sektör istihdam verileri ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın ABD'de faizlerin Aralık ayında artırılacağı beklentilerini güçlendiren açıklamaları ardından yükseldi. Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 1000'da Almanya sanayi siparişleri, saat 1500'te İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, saat 1630'da ise ABD işsizlik maaş başvuruları, verimlilik ve işgücü maliyeti verileri açıklanacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar