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seçimden sonra doların başı döndü

SEÇİMDEN SONRA DOLARIN BAŞI DÖNDÜ

Dolar/TL beklentilerin hafif üzerinde gelen ABD özel sektör istihdam verileri ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın ABD'de faizlerin Aralık ayında artırılacağı beklentilerini güçlendiren açıklamaları ardından yükseldi. Seçim sonrası 2.75'i gören dolar bugün 2.87 sınırına kadar yaklaştı.

Tarih : 05 Kasım 2015, 11:01
Puan Ver : Seçimden Sonra Doların Başı Döndü(5/10)2


Dolar/TL beklentilerin hafif üzerinde gelen ABD özel sektör istihdam verileri ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın ABD'de faizlerin Aralık ayında artırılacağı beklentilerini güçlendiren açıklamaları ardından yükseldi. Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 1000'da Almanya sanayi siparişleri, saat 1500'te İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, saat 1630'da ise ABD işsizlik maaş başvuruları, verimlilik ve işgücü maliyeti verileri açıklanacak.








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