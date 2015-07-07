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SEÇİMDEN SONRA 663 ATAMA YAPILDI, DANIŞTAY'A GÖRE ATAMALAR HUKUKSUZ


SEÇİMDEN SONRA 663 ATAMA YAPILDI, DANIŞTAY'A GÖRE ATAMALAR HUKUKSUZ
Tarih : 07 Temmuz 2015, 09:41
Puan Ver : Seçimden Sonra 663 Atama Yapıldı, Danıştay'a Göre Atamalar Hukuksuz(9/10)9


Söz konusu atamalar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda yapılan kritik atamalar, Danıştay'ın 2004 tarihinde verdiği karara göre hukuka aykırı. Danıştay kararında, seçimlerden hemen sonra yeni hükümet görevi devralmadan yapılan atamaların ‘acil atamayı gerektirecek somut bir nedenin varlığı ortaya konulmadan gerçekleşmesinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağdaşmadığı' belirtiliyordu. Bu karar doğrultusunda, 2002 seçimlerinden hemen sonra yapılan bazı atamalar iptal edildi.








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