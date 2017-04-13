

Türkiye'de son yıllarda yaşanan seçimler, ekonominin lokomotiflerinden gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmelere de etki ediyor. Bu etkiyi gözler önüne seren rakamsal veriler, geçmişten günümüze genel seçimlere makro bir bakış açısını da beraberinde getiriyor.







REIDIN Türkiye, 16 Nisan 2017, pazar günü gerçekleştirilecek referandum öncesinde Haziran 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 tarihli seçimlerin konut piyasasına yansımalarını ele alan bir incelemede bulundu. Haziran 2011, Haziran ve Kasım 2015 ve Nisan 2017 seçimlerinin üç ay önce ve sonrasındaki sonuçları değerlendiren Zingat.com CEO'su Ahmet Kayhan görüşlerini şöyle açıkladı: “Görünen o ki, seçim öncesi belirsizlik olan dönemlerde gayrimenkul sektöründe fiyat artışı yavaşlarken, belirsizliğin ortadan kalktığı dönemlerde genellikle fiyatlar artmış. Bununla birlikte rakamsal verilere baktığımızda, referandum sonuçları ne olursa olsun sektörü etkileyen konut kredisi faiz oranları, döviz, inşaat maliyetleri gibi indikatörlerdeki seçime bağlı olmayan temel değişimlerin beklentilerin ötesinde daha büyük etki yarattığını söylemek doğru olacaktır.”



Mart ve Haziran 2011 arası dönemde REIDIN Konut Fiyat Endeksi yüzde 2,32, konut kredisi faiz oranı yüzde 12,20, TÜFE 1,83, BIST 100 Endeksi yüzde -0,55, işsizlik yüzde -9,26, Dolar kuru 1,27, Euro kuru 4,16 ve altın değeri yüzde 8,70 değişim gösterdi.







Seçimden sonrasına, Haziran ve Eylül arası üç aylık döneme bakıldığındaysa, REIDIN Konut Fiyat Endeks değişimi yüzde 3,05, konut kredisi faiz oranı değişimi yüzde 13,04 seviyesine ulaşırken; dolardaki değişim 11,88, Euro'daki değişim 7,21 ve altındaki değişim ise yüzde 30,21 seviyesine ulaştı. Altın, Dolar ve Euro gibi alternatif yatırım araçları seçim öncesi 3 aylık döneme göre, seçim sonrasında yüksek artış eğilimine girdi. Konut kredisi faiz oranlarındaki yüksek sayılabilecek seçim öncesi ve sonrası artışın devamı ise, REIDIN Konut Fiyat Endeksi'nin üzerinde etki yarattı. Bu anlamda fiyatların, seçim sonrası üç aylık dönemde, seçim öncesi üç aylık dönemden daha fazla arttığını görülebiliyor.







kaynak:fortuneturkey



