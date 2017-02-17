

Beyoğlu'nda 1 Kasım 2015 seçimlerinde oy kullanmak üzere gittiği sandığın 'evet' mührünü kırarak, pusula ve zarfı yırtan vatandaş 3 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, cezada herhangi bir indirime gitmeye gerek görmeyerek, ertelemeye de yer olmadığına hükmetti. 2015 Genel Seçimlerinde, BEDAŞ Taksim Boğaziçi Elektrik Kurumunda bulunan 1097 numaralı seçim sandığında, oy pusulasıyla zarfını yırtarak 'evet' mührünü kırdığı iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen Leyla Ç.'nin (55) yargılandığı dava karara bağlandı.







İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmada sandık başkanı Nuri K., tanık olarak dinlendi. Seçim günü oy kullanmaya gelen sanık Leyla Ç.'nin taşkınlık yapmaya başladığını söyleyen tanık Nuri K., "Etrafta bulunan kişilerin oy verme düzeni bozuldu. Kendisini uzaklaştırdık. Yaptığımız tespitte kendisine verilen bir adet mührü kırmış, pusula ve zarfı yırtmıştı. Konuya ilişkin tutanak tuttuk" dedi.







kaynak:milliyet