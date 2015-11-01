

Türkiye genelinde 54 milyon 75 bin 851 seçmen, cezaevlerinde kurulacak 358 sandıkla 175 bin 6 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi doğu illerinde saat 07.00'de, Batı illerinde 08.00'de başladı. 16 siyasi parti ve Türkiye genelinde 21 bağımsız milletvekili adayının yarıştığı seçim kapsamında oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.







Seçim yasakları da bugün saat 06.00'da başladı. Bugün saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.







Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.







Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.