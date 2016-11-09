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SEÇİM SONUÇLARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ.. TRUMP ÖNDE GİDİYOR..


SEÇİM SONUÇLARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ.. TRUMP ÖNDE GİDİYOR..
Tarih : 09 Kasım 2016, 09:12
Puan Ver : Seçim Sonuçlarında Büyük Sürpriz.. Trump Önde Gidiyor..(10/10)8


ABD seçimlerinde 270 delegeye ulaşan aday başkanlık koltuğuna oturuyor. Ülke genelindeki oylarda Trump yüzde 48.2, Clinton yüzde 47.2 oy oranında... Ancak başkanlık için önemli olan ülke genelindeki oy değil, toplam delege sayısı!



ABD seçimlerini kimin kazandığı sorusu kısa süre sonra yanıtını bulacak. ABD'nin ve dünyanın geleceğini etkileyecek bu seçimlerde birçok eyaleti hangi adayın kazanacağı şimdiden belli oldu. Cumhuriyetçi Parti, Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüğünü korumayı garantiledi. Adaylardan birinin seçimi kazanabilmesi için 50 eyalet ve başkent Washington D.C.'deki toplam 538 delegenin en az 270'ini kazanması gerekiyor. Peki ABD'nin yeni başkanı Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump mı yoksa Demokrat Parti adayı Hillary Clinton mı olacak? İşte kritik seçimlerle ilgili son dakika gelişmeleri...



DAKİKA DAKİKA ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ



09.07: Clinton, 20 delegeye sahip Pensilvanya'yı alarak farkı kapatmayı planlıyor. Pensilvanya'da şu ana kadar oyların yüzde 97'si sayıldı. Trump, yüzde 48.6'ya yüzde 47.8 ile önde.








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