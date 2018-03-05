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Seçim İttifakının Önü Açıldı! Birinci Madde Komisyondan Geçti

SEÇİM İTTİFAKININ ÖNÜ AÇILDI! BİRİNCİ MADDE KOMİSYONDAN GEÇTİ


Seçim ittifakının önü açıldı! Birinci madde komisyondan geçti
Tarih : 05 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Seçim İttifakının Önü Açıldı! Birinci Madde Komisyondan Geçti(6/10)2

Meclis Anayasa Komisyonunda AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin saat 14.00'te başlanan görüşmelerine sona erdi.

SEÇMENLER FARKLI SANDIK BÖLGELERİNE KAYDEDİLEBİLECEK

Görüşmelerin altıncı saatinde, aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmelerine olanak sağlayan birinci maddesi kabul edildi.

"TUZU BİR KEZ ATTINIZ DİYE BÖYLE OLACAK"

Öte yandan, CHP'li milletvekilleriyle görüşmeleri yürüten komisyonun Başkanvekili AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz arasında konuşma sürelerine ilişkin tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, amaçlarının görüşmeleri engellemek, uzatmak olmadığını, ancak etraflıca tartışmak, sağlıklı bir çalışma yapmak için söz aldıklarını belirtti. Özel, "Burası mutfak. 'Tuzu bir kez attınız böyle olacak' denemez. Biraz daha tuz atacağız, biraz su ekleyeceğiz. Söz alıp konuşarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ MADDE İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öz ise kimsenin konuşma süresine müdahale etmek istemediğini ancak komisyonun bir çalışma ortaya koyabilmesi ve yol alması için bir yöntem belirlemek zorunda olduklarını söyledi.

Komisyonun gündemine bağlı kalması gerektiğinin altını çizen Öz, hep birlikte sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaları gerektiğini vurguladı.

Teklifin görüşmelerine, ikinci madde üzerinden devam ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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