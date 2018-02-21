SEÇİM İTTİFAKI MECLİS'TE! İŞTE TAHMİNİ OY PUSULASI
AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakı düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Düzenlemeye göre oy pusulasının tahmini şekli belli oldu.
AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklifin özelliklerini AK Parti'li Mustafa Şentop açıkladı.
PARTİLER AYRI SÜTUNLARDA YER ALABİLECEK
Şentop'un açıklamalarına göre yeni oya pusulasının özellikleri şöyle:
Oy pusulasına ilişkin düzenlemeler de var. İsteyen partilerin ortak logo ve adla blok olarak ittifak oluşturabileceği, isteyenin ayrı sütunlarda yer alabileceği de söyleniyor. Partiler, ittifak modeli ya da protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek.
MÜHÜR AYRI AYRI İKİ PARTİYE DE BASILABİLECEK
Sızan bilgilere göre, ittifak partilerinden sadece birine ya da ikisine birden vurulan mühür geçerli olacak, oy ittifaka verilmiş sayılacak. Çift mühürlü oyların paylaşımı, partilerin aldıkları oy oranlarına göre yapılacak. Partiler, ayrı listelerde seçime girebileceği gibi ortak liste de yapabilecek.
Kaynak: haberinburada
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