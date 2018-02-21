Volkan Konak'a Silahlı Saldırı! Saldırgan 'vatan Haini' Diye Bağırdı
Cengiz Ünder'in Attığı Gol Roma'ya Yetmedi
Sevilla, De Gea Duvarını Geçemedi
Yüksek Vergiden Kaçan Ünlü Oyuncu, Cezayir'e Yerleşmeye Hazırlanıyor
Eski Galatasaraylı Telles Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Ali Koç İddialı Konuştu: Farklı Başladık, Farklı Bitireceğiz
Fed Tutanakları Yayınlandı! 2018'de Faiz Artışı Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Cengiz Ünder'den Tarihe Geçen Gol!
Dünya Şampiyonu Boksörden Erdoğan'a Büyük Jest!
Türk Hava Yolları Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Real Madrid Geriden Geldi
Büyük Skandal! Federasyon Oynanmayan Maç İçin Bahis Cezası Kesti
Bıçaklı Şaka Kötü Bitti! 16 Yaşındaki Genç, Ağabeyini Öldürdü
6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
Rum Liderden Türkiye'ye Küstah Doğal Gaz Çağrısı
İstanbulspor 90+6'da Güldü
Cami Minaresinden Ezan Değil Türkü Sesi Yükseldi!
Yılmaz Vural'a Bir Darbe De Elazığspor'dan
İnternet Yayınları Rtük Denetimine Giriyor!
Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı

seçim ittifakı meclis'te! işte tahmini oy pusulası

SEÇİM İTTİFAKI MECLİS'TE! İŞTE TAHMİNİ OY PUSULASI

AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakı düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Düzenlemeye göre oy pusulasının tahmini şekli belli oldu.

Tarih : 21 Şubat 2018, 18:20
Puan Ver : Seçim İttifakı Meclis'te! İşte Tahmini Oy Pusulası(10/10)10


AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.



Teklifin özelliklerini AK Parti'li Mustafa Şentop açıkladı.



PARTİLER AYRI SÜTUNLARDA YER ALABİLECEK



Şentop'un açıklamalarına göre yeni oya pusulasının özellikleri şöyle:



Oy pusulasına ilişkin düzenlemeler de var. İsteyen partilerin ortak logo ve adla blok olarak ittifak oluşturabileceği, isteyenin ayrı sütunlarda yer alabileceği de söyleniyor. Partiler, ittifak modeli ya da protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek.



MÜHÜR AYRI AYRI İKİ PARTİYE DE BASILABİLECEK



Sızan bilgilere göre, ittifak partilerinden sadece birine ya da ikisine birden vurulan mühür geçerli olacak, oy ittifaka verilmiş sayılacak. Çift mühürlü oyların paylaşımı, partilerin aldıkları oy oranlarına göre yapılacak. Partiler, ayrı listelerde seçime girebileceği gibi ortak liste de yapabilecek.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Seçim  İttifakı  Meclis  Te  İşte  Tahmini  Oy  Pusulası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER