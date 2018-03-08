Atletico Madrid, Turu İlk Maçtan Bitirdi
Eski Beşiktaşlı Attı, Lyon Deplasmanda Kazandı
Trump, Çelik Ve Alüminyum İçin Ek Vergi Kararını İmzaladı
Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Üzdü
Ömer Topraklı Dortmund, Evinde Yıkıldı
Usta Oyuncu Ercan Yazgan'dan Acı Haber Geldi
Alperen Ocakları Başkanı'na Silahlı Saldırı!
Türkiye Ve Abd'nin Normalleşme Süreci Toplantıları Sürecek
Trabzonspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı
Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı Fena Bombaladı: Cahil Geldi, Cahil Gidecek
Tübitak İle Ortak Çalışma Başlatıldı! Yerli E-Posta Geliyor
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!
Anadolu Efes Evine Dağıldı
Kadınların Avşar'a Tepkisi Bitmek Bilmiyor
Karlov Suikastinin Şifresini Rus Uzmanlar Da Çözemedi
İstediği Partiye Oy Vereceklerle Cinsel İlişkiye Girme Sözü Verdi
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'ı Devirdi
Dünya Devleri, Berke Özer İçin Sıraya Girdi
Türkiye'nin Kredi Notunu Düşüren Moody's'e Hükümetten Tepki Geldi
Emine Erdoğan Artık İnstagram'da! İlk Paylaşımını Yaptı

SEÇİM İTTİFAKI DÜZENLEMESİ ANAYASA KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ


Seçim İttifakı düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Tarih : 08 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Seçim İttifakı Düzenlemesi Anayasa Komisyonunda Kabul Edildi(5/10)1

AK Parti ve MHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Seçim  İttifakı  Düzenlemesi  Anayasa  Komisyonunda  Kabul  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER