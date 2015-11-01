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seçim günü fırtına tüm seferleri durdurdu!

SEÇİM GÜNÜ FIRTINA TÜM SEFERLERİ DURDURDU!

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 80-90 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle, seçimlerin yapıldığı bugün, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 seferi yapılamadı.

Tarih : 01 Kasım 2015, 13:46
Puan Ver : Seçim Günü Fırtına Tüm Seferleri Durdurdu!(9/10)10


Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 80-90 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle, seçimlerin yapıldığı bugün, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 seferi yapılamadı. Saat 10.00'daki Kabatepe-Gökçeada seferi de iptal edildi. Bozcaada'dan saat 07.30, Geyikli'den saat 09.00 seferleri de yine fırtına nedeniyle iptal edildi. Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımı dün (cumartesi) de, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle durmuştu.



Diğer yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hatlarındaki seferler şuan için normal olarak devam ettiği bildirildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Gökçeada ve Bozcaada'ya gün içindeki diğer seferlerin yapılıp yapılmayacağına, poyraz fırtınasının o anki hızına göre karar verileceğini belirtti.



Gün içinde her iki adaya da feribot seferi yapılamazsa, burada veya bir başka yerde oy kullanacak olanların mağduriyet yaşayabileceği belirtildi.








Etiketler: Seçim  Günü  Fırtına  Tüm  Seferleri  Durdurdu    haber

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