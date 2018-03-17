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Sebze yüklü kamyon, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü!

SEBZE YÜKLÜ KAMYON, HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ!

Maltepe'de D-100 Karayolu'nda sebze yüklü kamyon yolda park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Sebze yüklü kamyonda bulunan sürücü hayatını kaybederken yol, 1,5 saat trafiğe kapatıldı.

Tarih : 17 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : Sebze Yüklü Kamyon, Hafriyat Kamyonuna Çarptı: 1 Ölü!(8/10)4

Maltepe'de D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde sebze yüklü kamyon yolda park halinde bekleyen başka bir kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

SEBZE YÜKLÜ KAMYON HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI

Küçükyalı'da sebze yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle yolun sağında bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyon sürücüsü araç içerinde sıkıştı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sebze yüklü kamyonun sürücüsü Ahmet K.'yı (21) sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak tüm müdahalelere rağmen sürücü araç içerisinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücülerin yakınları ise olay yerine gelerek ağlayarak sinir krizi geçirdi.

ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ahmet K.'nın cenazesi ambulansa konularak Maltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer sürücü ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik normal akışına döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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