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sebze ve meyve için stok denetimi başlıyor

SEBZE VE MEYVE İÇİN STOK DENETİMİ BAŞLIYOR

Son dönemlerde fiyatı hızlı bir şekilde artan sebze ve meyveler için bakanlık harekete geçti. Stokçuluğun önüne geçilmesi için birtakım çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 09:51
Puan Ver : Sebze Ve Meyve İçin Stok Denetimi Başlıyor(6/10)6


Son dönemlerde fiyatı hızlı bir şekilde artan sebze ve meyveler için bakanlık harekete geçti. Stokçuluğun önüne geçilmesi için birtakım çalışmaların yapılmasına karar verildi.



Sebze ve meyve fiyatları son dönemlerde hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bu süre içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bazı önlemlerin alınması için harekete geçildi. Fiyatların artmasında bazı kişilerin durumdan faydalanmak için stokçuluk yaptıkları tespit edilmişti. Bunun üzerine stok denetimi yapılmasının bu sürecin önüne geçilmesi açısından son derece önemli olacağı belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi açıklamalarında bu sayede sürekli olarak artan gıda enflasyonu sorunu ile de mücadele edilebileceğini ortaya koymuş oldu.



Gıda fiyatlarında meydana gelen artış enflasyon oranlarını olumsuz bir şekilde etkilemiş bu durumda enflasyonu düşürmek için gıda fiyatlarının düşürülmesi gerektiği belirlenmişti.



 



 



 



kaynak:ekonomi7










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