Kanserden kalbe, diyabetten diyete, enfeksiyondan korunmadan sinir sistemine pek çok faydası olan sebzelerin her biri şifa kaynağı. Kış sebzelerinin gücü adına sevebileceğiniz 15 etkili yol.



Kanserden kalbe, diyabetten diyete, enfeksiyondan korunmadan sinir sistemine pek çok faydası olan sebzelerin her biri şifa kaynağı. Kış sebzelerinin gücü adına sevebileceğiniz 15 etkili yol.







Bugünlerde çeşit çeşit kış sebzeleri tezgahları süslüyor, iştah açıyor. Ancak kimileri için değil iştah açmak, sebze yemek adeta bir işkence. Hal böyle olunca bir çırpıda ‘sevmiyorum' ya da ‘çocuğuma bir türlü yediremiyorum' deyip vazgeçilebiliyor ama yanlış yapılıyor. Zira sebzeleri farklı yöntemlerle hazırlayıp sunarak her biri sağlığımız için önemli birer kalkan olan bu besinlerin faydalarından mahrum kalmamak mümkün.



Tadından hoşlanılmayan, örneğin karnabahar gibi pişirirken çıkardığı koku nedeniyle tüketmekten kaçınılan sebzeler için hemen pes edilmemeli, değişik yöntemlerle bir süre sonra yeniden denenmeli.







Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Alev Erkan, “Ispanaktan karnabahara, brokoliden pırasaya pekçok kış sebzesi A, C ve E vitaminlerinin yanısıra folik asit, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller yönünden son derece zengin oldukları gibi lif açısından da sağlığımıza büyük fayda sağlamaktadır. Günde 2-3 porsiyon mevsim sebzesi tüketilmesi çok önemlidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Alev Erkan, sebze yemenizi sağlayacak 15 yolu anlattı.



Köftenin içine rendeleyin







Tadını sevmediğiniz bir sebzeyi köftenin içine rendeleyebilir böylece hem sebze tadını baskın olarak almaz hem de faydasından mahrum kalmazsınız. Aklınıza gelen her sebze bunun için uygun. İlerleyen günlerde yavaş yavaş sebzenin miktarını artırabilir bir süre sonra tamamen sebzeli köfte topları haline dönüştürebilirsiniz.







Sebze ezmesi mezeleri







Sebze ezmesi mezeleri pek bilinmez ancak ilk tüketildiğinde sanki çok farklı bir lezzet denemiş hissi verir. Örneğin iyice haşlanan karnabahar ezildikten sonra tahin veya blenderize edilmiş kaju ile karıştırılınca hem faydalı hem de farklı bir lezzet ortaya çıkıyor. Aynı şekilde brokoli, ezine peyniri ve sevilen baharatlarla hazırlanan sebze mezeleri de çok kıymetli. Bu tarz mezeler için ayrıca enginar, pırasa, bezelye, yer elması uygun sebzelerdir. Ayrıca sebze ezilerek tüketildiği için daha fazla sebze tüketimi sağlanabiliyor.







Sebzeli omletler







Sebzeyi yumurta ile zenginleştirmek hem yumurtadaki demirden faydalanma açısından hem de günlük protein ve lif ihtiyacının karşılanması açısından çok değerli. Ispanaklı, mantarlı ve dereotlu, ince doğranmış brokolili omletleri tükettiğinizde hatırı sayılır bir çok restoranın omlet menüsüne hakim olacaksınız. Ayrıca birçok sebzenin de yumurta ile zenginleştirildiğinde daha çok sevildiğini eklemekte fayda var.







Böreğe katın







Hem ana öğün hem ara öğün olarak tüketebileceğiniz bir lezzet. İster peynire karıştırarak hazırlayabilir, ister önce kıymayı kavurup ardından lezzeti baskın gelmeyecek şekilde ekleyerek börek yapabilirsiniz. İnce ince kıyacağınız sevmediğiniz sebzenin farkına bile varmadan faydalanabileceksiniz. Yemeklerde çoğunlukla sevilmeyen pırasa börekle birlikte çok sevilerek tüketiliyor.







Sebze yemeği yoksa mücver var







Mücverler sebze sevmeyen kişiler için tasarlanmış yemek gibidirler. Başta kabak olmak üzere, karnabahar, brokoli, pırasa gibi birçok sebzenin mücveri yapılabiliyor. Üstelik bu tarifleri fırında da deneme seçeneği olduğu için sağlıklı pişirme yöntemlerine de sofrada yer açmış oluyorsunuz. Baharat, tahıl ve peynirle zenginleşen mücverler sebzenin tadını sevdiriyor.







Evde sebzeli pizza keyfi







Evde hazırlayacağınız sebzeli pizzaya ne dersiniz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Alev Erkan “Tadını sevmediğiniz sebzeleri hem pizzanın hamuruna bolca rendeleyebilir hem de pizzanızın üzerini tadını sevmediğiniz sebzelerle donatıp fırına verebilirsiniz. Üzerine de sıcacık domates sosu ve kaşar rendesi veya lor peyniri eklediğinizde tadını bile almayacaksınız ama yavaş yavaş alışmaya başlayacaksınız” diyor.







Fırında cips hazırlayın







Sevmediğiniz sebzeleri ince ince doğrayıp yağlı kağıda sererek fırına verebilir, kuruyup cips haline gelen sebzeleri baharatlı yoğurt ile karıştırarak da tüketebilirsiniz. Kabak, domates cipsleri bunların güzel örnekleri.







Sebzeli hamburger







Tam buğday ekmeğini ortadan ikiye bölün. Tüketeceğiniz ekmeği yeniden ikiye bölüp içini iyice çıkarın. Hamburgerin köftesini hazırlarken kıymanın içine tadını sevmediğiniz sebzeden de bolca koyun. Yeşillik olarak da arasına bir miktar yerleştirin.







Sulu yapmayın dürüm yapın







Baharatlar ve arzunuza göre kıyma ya da et ile pişireceğiniz sebzeyi çok az su ile pişirin. Ardından üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ile fırına verin. Tam buğday unundan yapılmış lavaş eşliğinde tüketebilir, dürüm de yapabilirsiniz.







Yoğurda baharat kızdırıp ceviz çekin







İşte size sevmediğiniz sebzeyi rahatlıkla yemenizi sağlayacak bir yöntem daha: Sebzeyi soğan ve sarımsakla kavurup, biraz soğuduktan sonra üzerini yoğurtla kaplayın. Çeşitli baharatları tereyağda kızdırın ve üzerine ekleyin. En son da üzerine çekilmiş ceviz katarak servis yapın. Hem göze hem damağa hitap edecek sağlıklı bir seçenek.







Soslu kıymasını baskın tutun







Yapılacak küçük baharat ilaveleri sebzeleri çekici hale getirebilir. Örneğin sevmediğiniz sebzeyi tencereye koymadan önce pul biber, kekik ya da nane, ezilmiş sarımsak ve rendelenmiş domates ile lezzetli bir sos hazırlayabilir, kıymayı da kavurduktan sonra içine ilk başta tadı baskın gelmeyecek miktarda sebzeyi ekleyebilirsiniz. İlerleyen günlerde sebze miktarını artırabilirsiniz.







Sebze Sarmaları







Sarma denilince genelde akla asma yaprağı, pazı geliyor. Oysa pırasa yaprakları, haşlanmış biber, haşlanmış ince dilimlenmiş kabak gibi sebzeleri arasını bulgur, mercimek, yarma gibi besinlerle sararak son derece sağlıklı menüler yaratabilir ve farklı sunumlar yaratabilirsiniz.







Karnabaharlı salata







Özellikle pişirirken etrafa yaydığı o kendine has kokusu nedeniyle pek çok kişi karnabahara burun kıvırır, uzağından bile geçmeyeceğini söyler. Oysa sayısız faydasıyla karnabahar tam bir şifa deposu. İşte sağlık açısından zengin bu besin değerini göz ardı etmemenizi sağlayacak bir tarif: Karnabaharı minik minik çiçek görünümüne uygun şekilde koparın. Üzerine yağda kızdırılmış pul biber, kekik, sarımsak ilave edin. İster sadece karnabahar salatası olarak tüketin ister salatanızın içerisine ekleyin.







Yazdan, kışlık yemeklerinizin aksesuarlarını hazırlayın







Yazdan kalan sebzeler kış yemeklerinizin aksesuarları olarak sofranızda yerini alabilirler. Bu sadece domates veya biber soslarla olmak zorunda değildir. Kuşkonmaz, enginar, barbunya, taze fasulye, semizotu, bezelye blenderize edilip konserveleme kurallarına uygun konserve yapıldıktan sonra veya buzlukta saklanıp yemeklerde sos veya yardımcı olarak tüketilebilir.







Hayal gücünüzü çalıştırın







Sebzelerin sunumunun göze hitap etmesinin ve pişirme yönteminin tüketiminde önemli rol oynadığını kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Alev Erkan, hayal gücünü kullanıp farklı yöntemlerle pişirilip sunumunun yapılabileceğini ve damak tadına uygun hale getirilebileceğini belirterek “Yeter ki pes etmeyin. Hemen ‘bunu da sevmedim' demeyin, sabırla farklı zamanlarda farklı şekillerde hazırlayarak sofranıza getirin” diyor.







kaynak:sonhaber