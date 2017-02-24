Türkiye'de sebze meyve ticareti 100 milyar lira. Tüketiciye ulaşana kadar bunun yüzde 48'i çöpe gidiyor. Oysa kayıp düşürülebilse, hem enerji ve sudan tasarruf edilecek, hem çiftçinin geliri artacak hem tüketici kazanacak



Sebze ve meyvede fiyat artışını önlemek ve kayıpları azaltmak konusu bir süredir gündemde. Hafta başında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, zayi oranını önlemek için meyve ve sebze üreticilerine paketleme ve soğutma tesisleri için teşvik verilmesi kararı aldı.



Ekonomi Bakanlığı'nın yapacağı çalışmayla, üreticiye bu yatırımlar için yüzde 75'e varan oranda hibe sağlanacak. Dün Habertürk'te Deniz Çiçek yazdı. Ankara'daki toplantıda özellikle marul, maydanoz gibi hassas yeşillikler ile domates gibi ürünlerin hasat sırasında zarar görmesi de değerlendirildi, çiftçiye doğru ürün toplama yöntemleri konusunda eğitim verilmesi görüşüldü. Dün de Metro Grup yetkilileriyle bu konuyu konuşmak üzere bir araya geldik. Metro Genel Müdürü Kubilay Özerkan, TUBİTAK ile ortaklaşa yapılan araştırmanın verilerini açıkladı.







kaynak:habertürk