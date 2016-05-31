

HDP'li eski milletvekili Sebahat Tuncel, 2011 yılındaki Nevruz'da dönemin Şırnak Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner'e tokat attığı gerekçesiyle tazminata mahkûm edilmişti, Ardından ceza davasında da ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 yıl hapis cezası ve 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tuncel'in cezasında pişmanlık göstermediği ve haksız tahrik altında olmadığı için indirim uygulamadı.







DOKUNULMAZLIĞI KALKTI CEZA DAVASI AÇILDI







Eski HDP milletvekili Sebahat Tuncel daha önce, 2011 yılındaki Nevruz sırasında yapılan izinsiz yürüyüşe müdahale eden dönemin Şırnak Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner'e tokat atıp, hakaret ettiği gerekçesiyle Silopi Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tazminata mahkûm edilmişti. Çetiner'in açtığı 25 bin liralık tazminat davasını kaybeden Tuncel'e, o dönem dokunulmazlığı olduğu için ceza davası açılamamıştı.







Akşam'ın haberine göre Tuncel'in vekilliğinin sona ermesinin ardından Murat Çetiner ceza davasına başvurdu. Çetiner, Tuncel'in kendisine ‘şerefsiz' diyerek hakaret ettiğini iddia etmişti.