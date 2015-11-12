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SEBAHAT TUNCEL'E GÖZALTI


SEBAHAT TUNCEL'E GÖZALTI
Tarih : 12 Kasım 2015, 11:57
Puan Ver : Sebahat Tuncel'e Gözaltı(8/10)8


İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarılan eski HDP milletvekili Sebahat Tuncel, Atatürk Havalimanı'nda sabah saat 08:05'te gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Tuncel, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce yurtdışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.     



Tuncel'in 2010 ve 2013 yıllarında katıldığı bazı etkinliklerde yaptığı konuşmalar nedeniyle açılan soruşturmalar nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.



Yurtdışına çıkış yasağı konulan Tuncel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Tuncel de  Twitter hesabından 2010 ve 2013 yılları arasında yurtiçinde yaptığı konuşmalarından dolayı gözaltına alındığını duyurdu.








Etiketler: Sebahat  Tuncel  E  Gözaltı    haber

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