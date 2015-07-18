

İki aracın çarpıştığı kazada aralarında Tuncel'in de olduğu 3 kişi yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Hastane'ye kaldırırlan Tuncel'in kolunda kırık olduğu tespit edildi. Tuncel yapılan müdahalenin ardından hastaneden taburcu edildi.