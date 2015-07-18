SEBAHAT TUNCEL KAZA GEÇİRDİ
Eski HDP Milletvekili Sebahat Tuncel Malatya'da trafik kazası geçirdi. Sebahat Tuncel'in kazada kolu kırıldı.
İki aracın çarpıştığı kazada aralarında Tuncel'in de olduğu 3 kişi yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Hastane'ye kaldırırlan Tuncel'in kolunda kırık olduğu tespit edildi. Tuncel yapılan müdahalenin ardından hastaneden taburcu edildi.
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