SEAT 'ın Barselona'daki üretim merkezi Martorell'de, yeni bir otomobil tasarlanırken, ileri teknoloji ve 200 kişilik bir ekibin yaratıcılığı bir araya geliyor.



SEAT 'ın Barselona'daki üretim merkezi Martorell'de, yeni bir otomobil tasarlanırken, ileri teknoloji ve 200 kişilik bir ekibin yaratıcılığı bir araya geliyor.



İleri teknolojili otomotiv dünyasının tasarım ve üretim süreçlerinde çığır açtı. Artık bir tasarıma ait eskizler, üç boyutlu modelleme sistemleri ve sanal gözlüklerin yardımıyla sanal bir otomobile dönüşüyor. Ancak tüm bu teknolojiye rağmen bir fikri gerçeğe dönüştürmek için halen yetenekli bir heykeltıraşın ellerine ihtiyaç var. SEAT otomobillerinin tasarımı da işte bu süreçlerden geçiyor.



-Kalem, kağıt ve 2.000 çizim: Tüm yeni otomobiller ilk etapta karakalem bir eskiz çalışması olarak hayata geçiriliyor. Tasarımcıların hazırladığı 2.000'e yakın çizim arasından sadece bir tanesi seçiliyor. Ekibin amacı, yeni modelin karakterini ve özelliklerini belirlemek. Bu aşamada mimari veya modadan fikir alabiliyorlar. Örneğin bir el çantası, bir ayakkabı veya bina bile, koltuk tasarımına yol gösteren bir ilham kaynağı olarak kullanılabiliyor.



-3D eskizler: Estetik ve yaratıcılığın uyması gereken teknik gereksinimler de var. 3D teknolojisi ve tasarım programları sayesinde üç boyutlu olarak çalışılan taslak çizimler, otomobilin tasarımını fonksiyonel bir hale getirmek için kullanılıyor.



-Bilgisayar oyunu oynar gibi: Bilgisayar oyunları veya animasyon filmlerin yapımında kullanılanlara benzeyen bir bilgisayar programı, otomobilin nihai tasarımının ortaya çıkmasını sağlıyor. Full HD gözlükler kullanan mühendisler, sanal otomobilin direksiyonunun başına geçerek otomobilde ilk izlenimlerini ediniyorlar. Kullanılan bu teknikler, otomobilin üretim süresini geleneksel yöntemlere kıyasla 10 kat azaltıyor.



-Tam boy kil model: Yeni otomobilin gerçek ölçeğinde ebatlarını değerlendirmek için kilden bir modele ihtiyaç duyuluyor. Bir heykeltıraş spatula ve freze yardımıyla 2.500 kilo kili büyük bir titizlikle şekillendirerek yeni otomobilin siluetini ortaya çıkarıyor.



