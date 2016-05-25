SEAN PENN, İSTANBUL GECELERİNDE
Dünya İnsani Zirvesi'ni takip etmek için İstanbul'a gelen Sean Penn, önceki akşam tura çıktı. Tek başına yemek yiyen oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı
İki Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, küresel insani yardım sisteminin masaya yatırıldığı Dünya İnsani Zirvesi için İstanbul'a geldi. Daniel Craig, Oscarlı aktör Forest Whitaker ve Ashley Judd gibi yıldızların katıldığı zirveyi takip eden Penn, önceki akşam Karaköy'e gitti.
Yemek yiyen ve hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren 55 yaşındaki yıldız Penn, daha sonra Ortaköy'e geçti. Burada yarım saat kadar kalan Penn, kulübü deniz yoluyla terk etti.
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