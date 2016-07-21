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seagate'den en yüksek kapasiteli sabit disk!

SEAGATE'DEN EN YÜKSEK KAPASİTELİ SABİT DİSK!

Seagate, Barracuda serisinin son zinciri ile dahili sabit disk sektöründeki en yüksek kapasiteli modeli gün yüzüne çıkardı.

Tarih : 21 Temmuz 2016, 13:16
Puan Ver : Seagate'den En Yüksek Kapasiteli Sabit Disk!(6/10)8


Seagate, Barracuda serisinin son zinciri ile dahili sabit disk sektöründeki en yüksek kapasiteli modeli gün yüzüne çıkardı.



 



PC'niz için çok daha fazla saklama alanına mı susadınız? Seagate çağrıya cevap veriyor. Dünyanın en büyük disk üreticisi Seagate, yeni modelini, 18 Temmuz 2016 öğlen saatlerinde resmen duyurdu.



3.5 inçlik sabit diskin kapasitesi 10 Terabyte gibi inanılmaz bir değer. Seagate, sadece kapasite kozuyla da yetinmiyor: Büyük çaplı çoğu sabit diskin aksine, yeni Barracuda'nın dönüş hızı 7200 RPM… Buna ek olarak devasa bir 256 MB ön bellek ile güçlendirilmiş.



Tüm yeteneklerine karşın, elbette hız bakımından SSD türü cihazlar ile denk olması mümkün değil. Zira SSD'ler 1.5GBps okuma hızı sunabiliyor. Amerikalı teknoloji devinin son harikası ise civarında 220 MBps veri  transferi hızı sunuyor. Ancak bu son derece makul, SSD'ler ne kadar hızlı olsa da gereğinden pahalı ve kapasiteleri, 3.5 inçlik disklere göre fazlasıyla düşük.



Amerikalı sabit disk üreticisinin açıklamasına göre, 10 TB'lık Barracuda, tüm becerilerine karşın tam bir çevre dostu. Çalışır konumda sadece 6.8 watt enerji tüketen donanım, bekleme durumunda 4.5 watt ile yetinmeyi biliyor.



Aslında Seagate'in en büyük rakiplerinden Western Digital de, kısa süre önce 10 TB kapasiteli cihazları tanıtmıştı. Ne var ki söz konusu sabit diskler, son kullanıcıdan ziyade, bilgisayar üreticilerine pazarlanıyordu. Yani Amerikalı disk üretici, son kullanıcıya sunulan en yüksek kapasiteli diski, WD'den önce satışa çıkarmış oldu. 10 TB'lık Barracuda'nın, Amerika satış fiyatı 580 dolar civarında konumlanacak.



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