Seagate tarafından Xbox sahipleri için geliştirlen 512GB SSD sürücüleri çok daha hızlı oyun yükleme özelliği ile oyuncuların konforunu bir adım öteye taşıyor.



Seagate tarafından Xbox sahipleri için geliştirlen 512GB SSD sürücüleri çok daha hızlı oyun yükleme özelliği ile oyuncuların konforunu bir adım öteye taşıyor.







Son zamanlarda depolama sıkıntısı çeken konsollar için harici depolama çözümleri oldukça iyi bir durum oldu. Bu tip depolama ürünleri üreten Seagate, 512GB SSD sürücülerini satışa çıkardı.



Seagate tarafından Xbox One S ve Xbox One için üretilen SSD sürücüsü 512GB kapasite ile geliyor. En önemli özelliği flash depolama özelliğine sahip olması ve bundan dolayı oyunların daha hızlı yüklenmesini sağlaması durumu. Hiçbir güç adaptörüne ihtiyaç duymayan ve Seagate Game Drive adını alan ürün tak ve çalıştır düzeniyle kullanıma hazır hale geliyor. Ve en önemli özelliği de standart bilgisayarlar ile uyumlu çalışması. Ürün USB 3.0 bağlantısı ile çok hızlı veri transferi yapabilmesi de en büyük avantajı.



Bu ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar 199 dolar gibi bir fiyatı gözden çıkarmak zorunda kalacak.



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