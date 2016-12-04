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seagate expansion 1.5 tb özel fiyatıyla satışta

SEAGATE EXPANSİON 1.5 TB ÖZEL FİYATIYLA SATIŞTA

Seagate'in kullanım kolaylığıyla yanınızda taşıyabileceğiniz Seagate Expansion 1.5 TB veri depolama çözümü özel fiyatıyla ilk kez satışa açıldı.

Tarih : 04 Aralık 2016, 17:21
Puan Ver : Seagate Expansion 1.5 Tb Özel Fiyatıyla Satışta(8/10)7


Veri depolama alanında en yenilikçi çözümleri sunan Seagate Expansion 1.5TB taşınabilir disk, özel fiyatıyla ilk kez n11.com'da satışa sunuluyor. İlk kez vitrinlerine çıkan 1.5TB'lık model, dijital video, fotoğraf, müzik ve filmlerin harici bir diskte güvenle depolanmasına, istenildiği zaman da kolayca taşınmasına imkân sağlıyor. Cihaz, tek bir USB kablosunun takılmasıyla kolayca kuruluyor, herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymuyor.



1.5TB'lık model ilk kez ve özel fiyatıyla



Seagate 1.5TB taşınabilir sabit diski, bilgisayara anında depolama alanı eklemeniz ve dosyalarınızı yanınızda götürmeniz gerektiğinde kullanımı kolay bir çözüm sunar. Gücünü 3.0 USB bağlantısından alan disk, hızlı veri aktarma ve kullanım kolaylığıyla günlük hayattaki depolama ihtiyacınıza çözüm sunar. Dijital verilerde yaşanabilecek kayıplara karşı kullanıcıları düşünerek tasarlanan Seagate Expansion 1.5TB dijital verilerini güvence altına almak isteyen kullanıcılarını 259,90 TL'lik özel fiyatıyla bekliyor.  








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