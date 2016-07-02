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sea of thieves'ın sistem gereksinimleri belli oldu!

SEA OF THİEVES'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ BELLİ OLDU!

Microsoft Studios ve Rare tarafından geliştirilen ve çok şey vaat eden Sea of Thieves'in PC versiyonunun sistem gereksinimleri sızdı.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 10:23
Puan Ver : Sea Of Thieves'ın Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!(8/10)6


Microsoft Studios ve Rare tarafından geliştirilen ve çok şey vaat eden Sea of Thieves'in PC versiyonunun sistem gereksinimleri sızdı.



Aksiy0n-adveture türünü, MMORPG sosuyla tatlandıracak Sea of Thieves, 2016'nın son ayı veya en geç 2017 yılı başında raflardaki yerini alacak. Sea of Thieves, çoklu oyuncu desteğine büyük önem verirken; zekice bilmeceler ile donatılmış tekli oyuncu senaryosu ile de öne çıkacak.



Oyun Microsoft Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında satışa sunulacak. Ünlü oyun sitesi, Game-Debate, sızan bilgilere göre asgari ve önerilen sistem gereksinimlerini de açıkladı.



Aksiyon, Adventure ve MMO tek potada eriyor



Siteye göre oyun son derece mütevazi, giriş ve orta seviye kullanıcılar bile hiçbir şartta zorluk çekmeyecek.



Sitenin açıkladığı tahmini sistem gereksinimleri ise şöyle:



İşlemci: Core i3-4150 3.5GHz veya Phenom II X4 B60



Ekran Kartı: GeForce GTX 650 1 GB veya Radeon R7 250 Gigabyte OC 1 GB Edition



Bellek: 4 GB



İşletim Sistemi: Win 10 64



DX 9



Sabit Disk Alanı: 15 GB



Önerilen Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Intel Core i5-750S 2.4GHz veya AMDPhenom II X4 965



Ekran Kartı: GeForce GT 740 v2 2 GB Edition veya Radeon R7 250X



Bellek: 8 GB



İşletim Sistemi: Win 10 64



DX 9



Sabit Disk Alanı: 15 GB



 



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