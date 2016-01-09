

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz, ekibiyle birlikte geliştirdikleri sistem sayesinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde teröristlerin yüzeye ve derine kablolar vasıtasıyla döşediği el yapımı patlayıcıları yarım metre uzaktan patlatmayı başardıklarını açıkladı. Sistemin uzaktan elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla el yapımı sistemi kısa devre yaptırarak patlattığını belirten Prof. Dr. Öksüz, "Uzaktan dalgayı gönderip orada ark oluşturuyoruz. Bağlantı noktalarında onların elektronik devrelerini yakıyoruz" dedi.







'UZAKTAN KABLO ÇEKEREK ATEŞLİYORLAR'







Doğu ve Güneydoğu'da mayınlar ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle her gün şehit verildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Lütfi Öksüz, şöyle dedi:







PKK'lı teröristler evlerin içine yarleştirdikleri patlayıcıları kablo ile uzaktan patlatma yöntemini seçerek sinyal kesicileri (Jammer) aşmayı deniyor.







"Eskiden teröristler uzaktan kumandayla patlatıp güvenlik görevlilerimize zarar veriyorlardı. Ordumuz bunu jammerlerle (sinyal karıştırıcı, sinyal bozucu) çözdü. Terörist gruplar bunu geliştirerek, kablo çekerek bu sistemi basitleştirdi. 100- 200 metre uzaktan kablo çekerek bunları ateşliyorlar. Güvenlik güçlerinin henüz buna karşı bir önlemi yok. Bu nedenle sırf bu yüzden bile günde bir şehidimiz mutlaka oluyor. Dolayısıyla biz bu projeyi bunların önüne geçebilmek maksadıyla geliştirdik."







'YARIM METREDEN FÜNYE SİSTEMİ PATLATILIYOR'







Teröristlerin yüzeyde ve gömülü olarak iki şekilde el yapımı patlayıcı hazırladıklarını söyleyen Prof. Dr. Lütfi Öksüz, "Yarım metreden biz enerjiyi transfer edip onların fünye sistemlerini patlatabiliyoruz. Fünye patlayınca bomba otomatik olarak patlıyor. Literatürde 25 metreye kadar genişletilmiş bu sistemler. Biz de gerekli destek verilirse bu sistemi kurabiliriz" diye konuştu.



