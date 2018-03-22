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Schalke'den Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya Resmi Teklif
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Schalke'den Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya Resmi Teklif

SCHALKE'DEN TRABZONSPORLU YUSUF YAZICI'YA RESMİ TEKLİF

Alman ekibi Schalke, Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çeken Yusuf Yazıcı için 12 milyon euroluk teklifte bulundu.

Tarih : 22 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : Schalke'den Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya Resmi Teklif(6/10)2

Trabzonspor'da son günlerde gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı'ya ilk resmi teklif geldi. Olcay Şahan'ın abisi Osman Şahan, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a Schalke'den 12 milyon euroluk (57.6 milyon lira) teklif getirdi.

HAMİ'DEN BİLGİ ALDILAR

Alman ekibinin, bir dönem Schalke forması giyen Hami Mandıralıdan da bilgi aldığı öğrenildi.

Akşam'ın haberine göre; Yusuf Yazıcı için 12 milyon euronun az bulunabileceği ama sözleşmesine bir sonraki satıştan pay maddesinin konulması durumunda Trabzonspor'un Yusuf'tan kazanacağı rakamın 20 milyon euroları bulabileceği iddia edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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