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scarlett johansson: tacize maruz kalıyoruz!

SCARLETT JOHANSSON: TACİZE MARUZ KALIYORUZ!

Dünyaca ünlü aktris Scarlett Johansson, 'Kadınlar ayrımcılığa ve tacize maruz kalıyor' dedi.

Tarih : 08 Şubat 2017, 16:11
Puan Ver : Scarlett Johansson: Tacize Maruz Kalıyoruz!(7/10)4


ABD'li oyuncu Scarlett Johansson, Hollywood'da yaşanan cinsiyetçiliğe dikkat çekerek, “Kadınlar ayrımcılığa ve tacize maruz kalıyor” dedi.

 

‘Ghost in the Shell' filmiyle yakında beyazperdede olacak oyuncu Scarlett Johansson, Marie Claire dergisinin mart sayısına kapak oldu. Aktris, Hollywood'daki cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Geçtiğimiz yıl Forbes tarafından, ‘En Çok Kazanan Oyuncu' seçilen Johansson, “Bu durum en çok ücret alan oyuncu olduğum anlamına gelmiyor. Tamamen çok çalışıp çabalamamla ilgili. Belirsiz ve politik bir endüstride çalışıyorum” şeklinde konuştu.



 



kaynak:gazetevatan








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