

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto 3. kez devreder mi sorusu yanıt buldu. Sayısal Loto bu hafta devretmedi.







Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları 11 Temmuz çekilişi kazanan numaralar 06-07-16-32-47-49 olarak açıklandı.







Sayısal Loto sonuçları bu hafta 5 milyon liralık büyük ikramiye ikiye bölündü. Son 2 haftadır büyük ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye Adıyaman Merkez ile Ankara Etimesgut'a gitti.







Sayısal Loto sonuçlarına göre, bu hafta 5 bilenler 3 bin 808 lira, 4 bilenler 52 lira 50 kuruş, 3 bilenler 7 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.



