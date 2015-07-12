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sayısal loto sonuçları 11 temmuz çekilişi 3. kez...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 TEMMUZ ÇEKİLİŞİ 3. KEZ...

sayısal loto 11 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı. İkramiye 3'e bölündü. Sayısal Loto sonuçları 11 Temmuz çekilişi kazanan numaralar 06-07-16-32-47-49 oldu.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 10:39
Puan Ver : Sayısal Loto Sonuçları 11 Temmuz Çekilişi 3. Kez...(7/10)6


Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto 3. kez devreder mi sorusu yanıt buldu. Sayısal Loto bu hafta devretmedi.



Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları 11 Temmuz çekilişi kazanan numaralar 06-07-16-32-47-49 olarak açıklandı.



Sayısal Loto sonuçları bu hafta 5 milyon liralık büyük ikramiye ikiye bölündü. Son 2 haftadır büyük ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye Adıyaman Merkez ile Ankara Etimesgut'a gitti.



Sayısal Loto sonuçlarına göre, bu hafta 5 bilenler 3 bin 808 lira, 4 bilenler 52 lira 50 kuruş, 3 bilenler 7 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

 








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