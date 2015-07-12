SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 TEMMUZ ÇEKİLİŞİ 3. KEZ...
sayısal loto 11 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı. İkramiye 3'e bölündü. Sayısal Loto sonuçları 11 Temmuz çekilişi kazanan numaralar 06-07-16-32-47-49 oldu.
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto 3. kez devreder mi sorusu yanıt buldu. Sayısal Loto bu hafta devretmedi.
Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları 11 Temmuz çekilişi kazanan numaralar 06-07-16-32-47-49 olarak açıklandı.
Sayısal Loto sonuçları bu hafta 5 milyon liralık büyük ikramiye ikiye bölündü. Son 2 haftadır büyük ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye Adıyaman Merkez ile Ankara Etimesgut'a gitti.
Sayısal Loto sonuçlarına göre, bu hafta 5 bilenler 3 bin 808 lira, 4 bilenler 52 lira 50 kuruş, 3 bilenler 7 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar