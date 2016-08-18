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'savunmada yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkarmalıyız'

'SAVUNMADA YERLİLİK ORANINI YÜZDE 80'LERE ÇIKARMALIYIZ'

Milli Savunma Bakanı Işık, Hürkuş Eğitim Uçağına Tip Sertifikası teslim törenindeki konuşmasında, "Savunma sanayinde yerlilik oranını en az yüzde 80'lere çıkarmak zorundayız." dedi

Tarih : 18 Ağustos 2016, 16:16
Puan Ver : 'savunmada Yerlilik Oranını Yüzde 80'lere Çıkarmalıyız'(0/10)


Türkiye'de üretilen ve uluslararası alanda sertifikalandırılan ilk sivil imalat olan Hürkuş Eğitim Uçağına Tip Sertifikası teslimi dolayısıyla düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.


 


Işık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kazan Tesisleri'ndeki törende yaptığı konuşmada, bugün önemli bir gururun yaşandığını söyledi. Türkiye'nin bu maceraya geç başlayan ülkelerden olmadığını dile getiren Işık, 1920'li yılların başında dünya havacılığının yeni geliştiği o dönemde imkansız denen pek çok başarıya sınırlı imkanlarla imza atıldığını ifade etti.


 


"Peki ne oldu da birlikte başladığımız ülkeler, çok çok büyük mesafeler alırken, bizler bugün bir eğitim uçağının sertifika töreninde bu cümleleri kullanıyoruz" diyen Işık, Türkiye'nin bugün milli muharip uçağını yapmış, dünya havacılık sanayinde yeni keşiflere imza atan, yeni patentleri çokça alan ülke konumunda olması gerektiğini belirtti.







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