Türkiye'nin savunma ve havacılık devleri, tasarım ve üretim kabiliyetlerini metal 3D yazıcılar ile artıracak. Sıra dışı malzemelerin kolaylıkla işlenmesine, kompleks geometrilerin kolayca üretilebilmesine ve yekpare tasarımların yapılabilmesine olanak veren metal 3D yazıcıların (metal katmanlı imalat) endüstrideki kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Özellikle kısa tedarik süreleri ve malzeme verimliği de dikkate alındığında titanyum gibi değerli ve işlenmesi zor metallerin kullanıldığı savunma ve havacılık sektörü bu teknolojiye hızlı şekilde adapte oldu. General Electric, Rolls Royce, Airbus, Safrane gibi firmalar da metal 3D yazıcı teknolojisinin kullanımına öncülük etti.

ASELSAN ODTÜ'YLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki lider kuruluşları da bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ASELSAN ve ROKETSAN yaptıkları değerlendirmenin ardından metal 3D yazıcı teknolojisine yatırım yapma kararı aldı. Şirketler, Türkiye'de bu teknolojiyi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren BTech Innovation ile işbirliğine gitti. ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ve katmanlı imalat teknolojisinin önde gelen şirketlerinin temsilciliğini üstelenen BTech Innovation, bu süreçte mühendislik, eğitim, yazılım, ekipman ve sarf malzeme çözümleri ile TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN'a destek verecek.

ÜRETİM GELECEK YIL

BTech Innovation Genel Müdürü Kuntay Aktaş, söz konusu şirketlerde yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "TAI 6 ay sonra gerçek parçaları üretmeye başlayabilecek. ASELSAN'da ekiplerin bu konuda olgunlaşmasına bağlı olarak süreç şekillenecek. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle bu süreci kısaltmaya çalışıyoruz. Genel olarak 1 sene sonrasında uygulamaya geçmelerini, 1 ile 2. sene arasında farklı malzemeleri, prosesleri, ardıl işlemleri deneyerek başkalarının yapmadığı şeyleri iyi yapabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyoruz. Şirketlerimizin gelecek yılın ilk yarısında bir askeri araca ya da bir hava aracına parça takacak ya da prototip üretebilecek seviyeye gelmelerini bekliyoruz."

BAŞKA KAPILARI ÇALMAYA GEREK KALMAYACAK

Metal 3D yazıcı teknolojisinde tasarım sürecinin önemini vurgulayan Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu teknolojide kritik gördüğümüz taraflardan birisi tasarım. Tasarım kabiliyetiyle tedarik edemediğiniz, beklemek zorunda kaldığınız parçaları üretebilmek veya çizimlerine sahip olmadığınız parçaları tersine mühendislikle tekrar üretebilmek, yeri geldiğinde optimize edebilmek mümkün. Birçok milli projemiz var. Yerli Jet Motoru Projesi, Milli Muharip Uçak, Özgün Helikopter vesaire. Buralarda birçok prototip, ürün veya model ihtiyacı olacak. Bunları karşılayabilmek çok önemli. Çünkü daha önce başımıza geldi. Bazı havacılık grupları bazı parçalar üretmek istiyorlar, fakat şu anda ellerindeki teknolojiyle üretemiyorlar. Oysa metal yazıcılara çok uygun parçalar. Bu bilgileri yurt dışına da göndermek istemiyorlar. Dolayısıyla bir ikilemde kalıyorlar. Ülke içerisinde bu teknolojiler oldukça, çoğaldıkça bunları deneme, farklı versiyonlarını test edip görme imkanı olacak. O yüzden metal yazıcı teknolojisi savunma ve havacılık sanayimiz açısından kritik önemde."

Kaynak: haberinburada