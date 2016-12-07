

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dövizden Türk lirasına dönüş çağrısı" hatırlatıldı.







Bu kapsamda Savunma Sanayi Müsteşarlığının kullanımında olan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait 262,7 milyon dolar ile 31,3 milyon avronun bugün itibarıyla Türk lirasına çevrildiği kaydedildi.







kaynak:konhaber