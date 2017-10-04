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Savcıyı şehit eden teröristlere yardım eden 2 kişi adliyede!

SAVCIYI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLERE YARDIM EDEN 2 KİŞİ ADLİYEDE!

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tarih : 04 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Savcıyı Şehit Eden Teröristlere Yardım Eden 2 Kişi Adliyede!(9/10)5

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesi ile yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren terör örgütü DHKP/C mensubu Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden M.K. ile iki teröristi evinde barındıran C.Ö. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

SAVCI, TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren şüphelilerden M.K. "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından, diğer şüpheli C.Ö. ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.Şüpheliler nöbetçi hakimlikte sorgulanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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