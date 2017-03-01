İzmir'in Torbalı ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Zekeriya Kabasakal, trafikte tartıştığı baba ve oğul tarafından sopalı saldırıya uğradı. Savcının aracının ön ve arka camı kırılırken, şahıslar polisler tarafından yakalandı.



İzmir'de trafik magandaları tartıştıkları savcıya soplarla saldırdılar. Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Torbalı Adliyesine gitmek için aracıyla yola çıkan Torbalı Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Kabasakal'a, iddialara göre Kuşçuburun Mahallesi bölgesinde seyir halindeyken arkadan gelen araç selektör yaptı.



Hız sınırını aşmadan yoluna devam eden savcı, defalarca selektör yapılarak taciz edildi. Daha sonra kavşakta savcıyı durduran iki kişi, sorgusuz sualsiz aracın ön ve arka camlarını sopa ile vurarak parçaladı.







kaynak:milliyet