Ankara'da olay yeri incelemesine giden savcının aracına çarpan alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı. Kendisine "sarhoşsun" diye tepki gösteren vatandaşla kavga etti.

Ankara'da şüpheli ölüm ihbarını incelemek için olay yerine giden savcının arabasına alkollü sürücü çarptı. Alkollü olmadığını iddia eden vatandaş polise zor anlar yaşatırken, sürücü kendisine tepki gösteren bir vatandaşla da kavga etti.

SAVCININ ARABASINA ÇARPTI

Olay, saat 17.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Etlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, General Tevfik Sağlam Caddesindeki şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine savcı intikal etti. 06 FL 9394 plakalı makam aracı sürücüsünün görevli savcıyı olay yerine bırakmasından sonra A.B. yönetimindeki 06 AH 7613 plakalı araç makam aracına çarptı. Maddi hasarlı kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti.

ALKOLLÜ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü A.B.'nin alkollü olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen sürücü, ekip otosuna binmemek için direndi. Alkollü olmadığını savunan sürücü, kazada da hatası bulunmadığını öne sürdü.

"SARHOŞSUN" DİYEN VATANDAŞLA KAVGA ETTİ

A.B., "Alkollü değilim, polis her şeyi bana kilitliyor. Çağır diyorum savcıyı gelmiyor" ifadelerini kullandı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, "Sarhoşsun işte" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlere sinirlenen Aziz B. ile tepkili vatandaş arasında kısa süreli kavga yaşandı. Araya giren polis ekipleri tarafları ayırdı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis tarafından ikna edilen alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: haberinburada