

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun talimatıyla İzmir merkezli 16 ilde FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) yapılanmasına yönelik eş zamanlı 16 ilde operasyon yaptı. Yapılan aramalarda, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. 3 TÜBİTAK görevlisinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, 4 kişinin de aranmasının olduğu bildirildi. Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Bassavcılığı şu açıklamayı yaptı:







"Kamuoyunda FETÖ-PDY (Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması) olarak bilinen örgüte mensup olduğu iddia edilen kişilerin, İzmir Askeri Casusluk davası olarak davaya esas teşkil eden soruşturmada, terör örgütünün yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda taraflı ve kasıtlı olarak usulsüzlükler yaptıkları ve bu davanın şüphelilerinin toplum nazarında itibarsızlaştırarak Devlet bürokrasisinden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden tasfiyesini amaçladıkları yönündeki iddialara yönelik daha önce Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılmış bulunan ve halihazırda devam eden soruşturma kapsamında; toplanan deliller doğrultusunda haklarında yeterli şüpheye ulaşılan aralarında rütbeli emniyet personeli ve TÜBİTAK çalışanlarının da bulunduğu toplam 25 kişiye yönelik olarak 03.12.2015 tarihi itibari ile gözaltına alınma talimatı verilmiştir. Konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir."