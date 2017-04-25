

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın tahliyesine itiraz eden savcı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.







Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın edindiği bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından 103 yıla kadar hapsi isenen Aydoğan, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Nisan'da görülen ikinci duruşmada tahliye edilmişti.







kaynak:habertürk