

Ankara'da ‘Devlet Mahallesi'nde, 17 Şubat'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Aydın Dede Hayır (66), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece, saldırıda ölenlerin sayısı 29'a ulaştı. Saldırısında ağır yaralanan 4.5 yaşındaki B.Ş. ise yoğun bakımdan normal servise alındı. Başhekim Prof. Dr. Adnan Torgay, “Ellerini, kollarını oynatıyor, annesi ile konuşuyor sohbet ediyor. Anne ve kızı aynı odada kalıyor. Önümüzdeki günlerde gözünün durumuyla ilgili yeni bir karar vereceğiz” dedi.







CESET AİLEYE VERİLECEK







Katliamla ilgili soruşturmada saldırıyı düzenleyen Abdulbaki Sömer'e (Salih Neccar) eylem talimatının Erhan kod adlı İshak Ö. (Porsıpi), Baran kod adlı Mehmet D. ve Hoca kod adlı PKK'lı teröristler tarafından verildiği belirtildi. Bu 3 kişinin aranmasına devam edilirken, polisin dün yaptığı operasyonda da Uğur Y., Hasan A. ve Arap Y. gözaltına alındı. 2 şüphelinin İstanbul'da, 1 şüphelinin ise Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin, canlı bombanın kullandığı araca sahte plakayı temin ettiği belirtildi. Bombacı Sömer'in 120 civarında parçaya ayrılan cesedi üzerinde Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme tamamlandı. Savcılık, cesedi defnedilmek üzere ailesine teslim etme kararı aldı. Saldırının hemen ardından konulan yayın yasağı kaldırıldı. Saldırıya ilişkin dün bazı basın organlarında yer alan otogar fotoğrafının, bombacı Abdulbaki Sömer ve onu karşıladığı belirtilen Kutbettin Onur'a ait olmadığı anlaşıldı.



