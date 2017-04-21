Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyada yer alan bir videosunda, “Satranç tavladan da kumardan da beter, satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı…



Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyada yer alan bir videosunda, “Satranç tavladan da kumardan da beter, satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı… Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir" sözlerine takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında Ünlü'nün sözlerinin ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.







kaynak:hürriyet