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savcılıktan cübbeli ahmet hoca için flaş karar

SAVCILIKTAN CÜBBELİ AHMET HOCA İÇİN FLAŞ KARAR

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyada yer alan bir videosunda, “Satranç tavladan da kumardan da beter, satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı…

Tarih : 21 Nisan 2017, 11:55
Puan Ver : Savcılıktan Cübbeli Ahmet Hoca İçin Flaş Karar(5/10)7


Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyada yer alan bir videosunda, “Satranç tavladan da kumardan da beter, satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı… Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir" sözlerine takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında Ünlü'nün sözlerinin ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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