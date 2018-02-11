Kepçe Operatörünün Acı Sonu! Yıkıma Gitti, Canından Oldu
Ap'den Kritik Karar! Türkiye İle Aynı Noktaya Geldiler
Avm'deki Top Havuzunda Dehşet Veren Anlar! Az Kalsın Boğuluyordu
Rusya, Ypg'ye Katılan Deaş'lı Sayısını Açıkladı
Çin'de Metro İnşaatı Çöktü: 8 Ölü
Sancıları Ciddiye Almayınca Acil Servis Koridorunda Doğurdu
Hayatının 4 Saati Yok! Gözünü Açtığında Kendini Otobüs Durağında Parmağı Kopmuş Halde Buldu
İranlı Cesur Kadın Dansıyla Rejime Meydan Okudu
Büyük Kanyon'da Helikopter Düştü: 3 Ölü, 4 Yaralı
Ortadoğu Karıştı: İsrail, İran İha'sını Vurdu, Suriye F-16 Düşürdü
Cinsel İlişki Yüzünden Hayatı Kabusa Dönen Kadının Hikayesi Bir Oyuna İlham Verdi
Üniversite Öğrencilerinden Miti Etek Kampanyası
Genç Kadın Selfie Çekmek İsterken Trenin Altında Kaldı
Hainlere Kan Kusturmaya Yeminliler! Özel Komandolar Afrin Sınırında
Tsk Ve Öso Hacı İskender Ve Serincek Köyünü Teröristlerden Temizledi
Afrin'de Serincek Köyü Teröristlerden Temizlendi
Genelkurmay Başkanı Akar Sıfır Noktasında
Tem'de Su Birikintisi 6 Aracı Birbirine Kattı: 1'i Ağır 2 Yaralı
Demirtaş'ın Koltuğuna Oturacaklar! İşte Hdp'nin Yeni Eş Başkanları
Şehit Babası: Oğlumun Bıraktığı Yerden Devam Ederim

Savcılık, Süper Lig Hakemleri Hakkında FETÖ Soruşturması Başlattı

SAVCILIK, SÜPER LİG HAKEMLERİ HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Savcılık, Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun suç duyurusuyla birlikte aralarında Cüneyt Çakır ve Deniz Çoban gibi isimlerin bulunduğu hakemler hakkında soruşturma başlattı.

Tarih : 11 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : Savcılık, Süper Lig Hakemleri Hakkında Fetö Soruşturması Başlattı(7/10)3

Trabzonspor'un eski Başkanı Hacıosmanoğlu'nun suç duyurusu üzerine eski MHK Başkanı ve Süper Lig hakemlerinin de bulunduğu 20 kişiyi mercek altına alındı.

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki sene önce İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. Futboldaki FETÖ bağlantısına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, verdiği isimler hakkında soruşturma başlatılmasını ve araştırma yapılmasını talep etti. Şikayet dilekçesine ilişkin hazırlanan dosya yetkisizlik kararı ile İstanbul Savcılığı'na gönderildi.

SAVCILIKTAN EMNİYETE TALİMAT

Dosya, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nın önüne geldi. Savcılık tarafından Organize Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla şikayet dilekçesinde ismi geçenlerle ilgili Bylock kullanıp kullanmadıkları, Bankasya'da paralarının bulunup bulunmadığı, FETÖ ile bağlarının bulunup bulunmadığının araştırılması talimatı verildi.

HÜKÜMETİ DEVİRME SUÇLAMASI

Hacıosmanoğlu dilekçesinde verdiği isimlerin "Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, FETÖ terör örgütüne üye olmak, tehdit, şantaj, toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak suçlarından cezalandırılmalarını talep etmişti.

ÜNLÜ HAKEMLER LİSTEDE

Akşam gazetesinin haberine göre, Hacıosmanoğlu'nun iki yıl önce savcılığa sunduğu dilekçede, şüpheli olarak verdiği isimler ise şöyle: MHK eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Disiplin Kurulu eski başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Deniz Ateş Bitnel, Deniz Çoban, Serkan Ergün, Süleyman Abay, Mustafa Dönmez, Gökhan Ongaç, Eser Birinci, İlker Meral, Edem İrel, Çağatay Şahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Savcılık  Süper  Lig  Hakemleri  Hakkında  Fetö  Soruşturması  Başlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER