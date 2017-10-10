Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, twitter hesabı üzerinden Gomis'e ırkçı ifadeler kullanığı için savcılık tarafından 3 yıla kadar hapsi istendi.

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e "maymun" benzetmesi yaptığı gerekçesiyle "Twitter fenomeni" olarak bilinen Hakan Hepcan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İDDİANAMEDE GOMİS, MAĞDUR SIFATIYLA YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca Hepcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Galatasaray Kulübü "şikayetçi", futbolcu Gomis "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

ŞÜPHELİNİN KAMOYUNCA BİLİNMESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

İddianamede, şüpheli Hepcan'ın tweetinin, her ne kadar isim geçirilmemiş ve üstü kapalı bahsedilmişse de mağdurun şahsına dair olduğu belirtilerek, şüphelinin kamuoyunca bilinmesi, sosyal medyada takip eden kişi sayısının fazla olması, mağdur futbolcunun ten rengi gözetildiğinde kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüphelinin mağduru alenen aşağıladığı anlatılan iddianamede, Hepcan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, "hakaret içeren tezahüratta bulunma" suçundan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: haberinburada