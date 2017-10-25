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Savcılık, Beşiktaşlı Talisca Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarttı

SAVCILIK, BEŞİKTAŞLI TALİSCA HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARTTI

Savcılık, Fenerbahçe'yle oynanan maçta Volkan Demirel'e el hareketi yapan Talisca hakkında tüm tebliğlere rağmen ifade vermeyince zorla getirme kararı çıkardı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 15:20
Puan Ver : Savcılık, Beşiktaşlı Talisca Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarttı(10/10)6

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ilk yarısında Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in tartışması damga vurmuştu. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca maç esnasında kaleci Volkan Demirel'e orta parmak gösterdi, ardından Volkan Demirel'in maç sonunda Talisca ile soyunma odası koridorunda tartıştığı iddia edilmişti. Basına yansıyan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iki futbolcu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

SAVCI, ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARTTI

Basın Suçları Savcısı Asım Ekren 'spor şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' çerçevesinde Anderson Talisca ile Volkan Demirel hakkında müşteki şüpheli sıfatıyla başlattığı soruşturma kapsamında Demirel ve Talisca'yı ifadeye davet ermişti. Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel savcılığa gelerek ifade vermiş ifadesinde suçlamaları kabul etmemişti. Fakat, Talisca yapılan tüm tebliğlere rağmen ifade vermedi. Savcı Ekren, bunun üzerine Brezilyalı futbolcu hakkında zorla getirme kararı çıkarttı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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